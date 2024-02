Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zusammenstoß an Stoppschild

Warendorf (ots)

An einem Stoppschild auf der Dyckerhoffstraße in Beckum-Neubeckum sind am Sonntag (04.02.2024, 17.00 Uhr) zwei Autos zusammengestoßen.

Ein 53-jähriger Mann aus Neubeckum stand mit seinem Auto an dem -Stopp-Schild, um den Verkehr abzuwarten und passieren zu lassen und dann auf die Geißlerstraße abzubiegen. Hinter ihm fuhr ein 57-jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg in seinem Pkw heran. Im Glauben, dass der stehende Pkw weiterfahren würde, fuhr er zunächst weiter. Als der 57-Jährige bemerkte, dass der Pkw vor ihm aber stehen blieb, wich er aus und kollidierte mit dem Heck. Der 53-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell