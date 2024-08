POL-DA: Rüsselsheim: Autoscheibe eingeschlagen und Rollator gestohlen/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Ein Mann und eine Frau konnten von der Polizei festgenommen werden, nachdem sie zuvor mehrere Lebensmittel aus einem Auto gestohlen hatten. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei am Montagabend (19.8) alarmiert, als sich zwei Personen an einem Auto in der Alsfelder Straße zu schaffen machten. Durch eine ausführliche Personenbeschreibung konnten beide bei der Flucht erkannt und vorläufig ...

mehr