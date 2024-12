Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizist verhindert Betrug

Meiningen (ots)

Betrüger versuchten in den letzten Tagen, einen 77-jährigen Mann aus Meiningen hinters Licht zu führen und Geld abzuknöpfen. Sie riefen ihn seit Freitag mehrfach an und gaukelten ihm vor, 38.000 Euro gewonnen zu haben. Am Dienstag nahmen die Unbekannten erneut Kontakt auf und teilten sie ihm mit, dass das Geld durch einen Geldtransporter ausgeliefert und ihm von einer Frau übergeben wird. Die Transportkosten in Höhe von 3.000 Euro müsse der Senior jedoch selbst übernehmen. Die Betrüger beauftragten den Mann, Gutscheinkarten in diesem Wert zu kaufen. Gutgläubig begab sich der Rentner in einen Lebensmittelmarkt und tat, was ihm aufgetragen wurde. Ein Polizist, der sich gerade nicht im Dienst befand, bemerkte dass der 77-Jährige unzählige Gutscheinkarten erwerben wollte, wurde skeptisch, gab sich als Polizist zu erkennen und befragte den Mann zum Grund des Kaufs. Sofort war dem Beamten klar, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte. Er klärte den Senior darüber auf und überzeugte ihn, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Ein finanzieller Schaden ist durch das Einschreiten des Polizisten zum Glück nicht entstanden. Fallen Sie nicht auf solche oder ähnliche Betrugsmaschen herein. Die Betrüger wollen Sie nur um Ihr Erspartes bringen und Sie zu unüberlegten Handlungen nötigen. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

