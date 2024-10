Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich - Zwei Verletzte nach Unfall

Bild-Infos

Download

Espelkamp (ots)

(AB) Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos ist es am Montagnachmittag in Gestringen gekommen. Zwei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein 31-Jähriger aus Espelkamp gegen 14.30 Uhr mit seinem Opel die Neustadtstraße in Richtung Gestringen. Als der Mann den Kreuzungsbereich an der Hafenstraße passierte, kollidierte sein Wagen mit einem von rechts kommenden Toyota eines 61-Jährigen aus Hatten (Landkreis Oldenburg). In Folge des Zusammenpralls schleuderte der Opel in den Vorgarten eines Wohnhauses im Kreuzungsbereich und kam dort zum Stillstand. Der Toyota kam nach links von der Fahrbahn ab und fand seine Endposition ebenfalls auf dem oben genannten Grundstück, auf dem ein erheblicher Flurschaden entstanden ist.

Kräfte des Rettungsdienstes brachten beide Unfallbeteiligten leichtverletzt in das Krankenhaus nach Lübbecke, aus dem sie noch am selben Tag entlassen werden konnten. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit mussten abgeschleppt werden. Zudem musste im Rahmen der Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr ein Verkehrszeichen entfernt werden, welches dabei zu Schaden kam. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell