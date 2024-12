LPI-SHL: Tragischer Unfallausgang

Suhl (ots) - Am Sonntag lief ein 12-jähriger Junge auf dem Gehweg in der Karl-Marx-Straße in Suhl in Richtung der Straße "Am Himmelreich". Ihm kam ein Mann mit einem Hund entgegen und als der Junge auf deren Höhe war, sprang der Vierbeiner an ihm hoch und biss ihn in die rechte Hand. Der Hundehalter fragte kurz nach dem Befinden, lief danach aber weiter. Der 12-Jährige musste ärztlich versorgt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Hundehalter geben ...

