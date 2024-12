Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von Hund gebissen

Suhl (ots)

Am Sonntag lief ein 12-jähriger Junge auf dem Gehweg in der Karl-Marx-Straße in Suhl in Richtung der Straße "Am Himmelreich". Ihm kam ein Mann mit einem Hund entgegen und als der Junge auf deren Höhe war, sprang der Vierbeiner an ihm hoch und biss ihn in die rechte Hand. Der Hundehalter fragte kurz nach dem Befinden, lief danach aber weiter. Der 12-Jährige musste ärztlich versorgt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Hundehalter geben können. Beschrieben werden konnte er wie folgt: - ca. 16 bis 25 Jahre alt - ca. 1,75 m groß - schlank - braune, lockige Haare - einige Sommersprossen im Gesicht - dunkel gekleidet mit schwarzer Jacke und schwarzer Jogginghose Den Hund beschrieb der Junge als kniehoch, mit schwarz-grauem Fell, welches am Hals etwas dichter war. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0316857/2024 beim Inspektionsdienst Suhl.

