LPI-SHL: Dachlatten geklaut

Breitungen (ots) - Unbekannte Täter schnitten am Montag in der Zeit von 01:00 Uhr bis 15:30 Uhr die Plane eines Sattelaufliegers, der in der Mückengasse in Breitungen abgestellt war auf. Anschließend betraten sie die Ladefläche und machten sich an mindestens einer der Paletten, auf denen Lebensmittel gelagert waren, zu schaffen. Wie hoch der Schaden an der Ware ist, muss noch ermittelt werden. Der Schaden an der Plane beträgt ca. 6.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, ...

