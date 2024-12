Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (01.12.2024), gegen 9:30 Uhr, war ein 15-Jähriger mit einem E-Scooter in der Kanalstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Hartmannstraße bog der Jugendliche nach rechts ab. Ein auf der Hartmannstraße in Richtung Havering-Allee fahrender Autofahrer missachtete die Vorfahrt des Rollerfahrers und hupte, wodurch sich dieser erschreckte und stürzte. Der 15-Jährige verletzte sich leicht. Der Fahrer des schwarzen Autos setzte seine Fahrt fort.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die Identität des Autofahrers geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell