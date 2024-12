POL-PPRP: Einbruch in Gärtnerei - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am späten Samstagabend (30.11.2024), gegen 23:30 Uhr, kam ein 65-jähriger Autofahrer in der Rheinallee von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Begrenzugsstein. Durch den Unfall erlitt der 65-Jährige eine leichte Prellung im Stirnbereich. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Das Fahrzeug wurde durch den Verkersunfall so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und ...

mehr