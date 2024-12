POL-PPRP: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 29.11.2024 bis zum 30.11.2024, 09:15 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Motorroller im Wert von etwa 500EUR. Durch einen Zeugen konnte der Roller bereits am 30.11.2024 in der Rheingönheimer Straße aufgefunden werden. Allerdings war dieser beschädigt. Haben Sie die Tat beobachtet oder haben Sie gesehen, wie der Roller in der Rheingönheimer Straße abgestellt wurde? Dann melden Sie ...

