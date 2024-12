Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkohol und Drogen am Steuer

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, dem 01.12.2024, gegen 04:00 Uhr, konnte ein 31-jähriger Ludwigshafener schlafend, in seinem Erbrochenen, auf dem Fahrersitz seines PKW festgestellt werden. Der Fahrer des PKW war augenscheinlich derart alkoholisiert, dass ihn auf dem Nachhauseweg das Bedürfnis überkam sich in seinem PKW schlafen zu legen. Während der polizeilichen Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,5 Promille und Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum hatte. Deswegen wurde von dem Autofahrer auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit in Verkehr und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell