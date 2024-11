Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Kita

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (29.11.2024) versuchten bislang unbekannte Täter in die Kindertagesstätte Karl-Krämer-Straße einzudringen. Die Täter gelangten nicht ins Gebäude, beschädigten jedoch die Rollläden der Kita. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell