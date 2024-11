Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Große Liebe gesucht?

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz startet eine neue, kreative Werbekampagne, um junge Talente für den Polizeidienst zu gewinnen. Die Kampagne soll mit auffälligen, humorvollen Plakaten das Interesse potenzieller Nachwuchskräfte wecken.

Mit zweideutigen Slogans wie "Große Liebe gesucht?" oder "Du stehst auf Haftbefehl?" zeigt die Polizei, dass der Beruf nicht nur spannend und verantwortungsvoll, sondern auch menschlich und nahbar ist. Die Kampagne wird ab 1. Dezember für einen Monat in den Bussen und Bahnen der RNV im Stadtgebiet Ludwigshafen, an Polizeidienststellen, Schulen und anderen exponierten Stellen in der gesamten Vorder- und Südpfalz zu sehen sein und soll eine breite Zielgruppe ansprechen - von Schulabsolventen bis hin zu Quereinsteigern.

Ab Montag werden wir das erste Plakat auf unseren Social Media Kanälen WhatsApp https://s.rlp.de/bgkTn und X https://x.com/PP_Rheinpfalz zeigen und am Ende das beliebteste Plakat küren.

Der Polizeiberuf ist abwechslungsreich, vielfältig, erfüllend und spannend. Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz sorgen jeden Tag, rund um die Uhr, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der gesamten Vorder- und Südpfalz.

Du willst ins Team der Polizei Rheinland-Pfalz? Informationen zur Bewerbung, zu den Voraussetzungen und zu Karriereveranstaltungen der Polizei findest du hier: https://www.polizei.rlp.de/karriere

Wenn du vorab einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen willst, schaue dir gerne unter https://s.rlp.de/YwRYe unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfe einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/Hq6Al . Du wirst überrascht sein, was wir alles machen.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell