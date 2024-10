Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg - LKA und kosovarische Sicherheitsbehörden zerschlagen betrügerisches Callcenter im Kosovo

Stuttgart (ots)

In einer gemeinsamen Aktion mit den kosovarischen Sicherheitsbehörden ist es dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) gelungen, einen empfindlichen Schlag gegen ein Netzwerk international agierender Betrüger zu führen.

Dieses operierte aus einem Callcenter im Kosovo und hatte sich auf die besonders skrupellose Betrugsmasche des sogenannten "Recovery-Scam" spezialisiert.

Diese Betrugsform richtet sich gezielt an Personen, die in der Vergangenheit bereits Verluste durch betrügerischen Anlageplattformen zu verzeichnen haben. Die Täter täuschen vor, im Auftrag von Finanzaufsichtsbehörden zu handeln, um den Geschädigten das verlorene Geld gegen Vorauszahlung einer Provision zurückzuerstatten. In der Realität erhalten die Opfer jedoch keine Rückerstattung und werden erneut finanziell geschädigt. Alleine durch das nun zerschlagene Callcenter entstand trotz intensiver Präventionsarbeit der Polizei in Deutschland ein Schaden von mindestens 650.000 Euro.

Am 24. Oktober 2024 wurde das Callcenter unter Beteiligung von Beamten des LKA BW im Kosovo durchsucht. In enger Zusammenarbeit mit der Polizei im Kosovo konnte das Callcenter kurz zuvor lokalisiert werden.

Der mutmaßliche Leiter des Callcenters, ein 26-jähriger Kosovare, wurde festgenommen sowie umfangreiche Beweismittel und mehrere illegale Schusswaffen sichergestellt.

Mit dieser Maßnahme ist es den Behörden gelungen, dem internationalen Betrugsnetzwerk die Grundlage für weitere Taten zu entziehen. Die Auswertung der Beweismittel und die Ermittlungen dauern an.

Präventionshinweise:

Das LKA BW warnt Bürgerinnen und Bürger, die bereits Opfer von betrügerischen Anlageplattformen geworden sind. Diese sollten besondere Vorsicht walten lassen, wenn ihnen eine vermeintliche Rückerstattung angeboten wird. Grundsätzlich fordern seriöse Behörden oder Institutionen niemals vorab Zahlungen, um Gelder zurückzuerstatten. Orientiert an Echtfällen und der an den Tag gelegten Modi Operandi der gängigsten Phänomenbereiche, zeigt das Landeskriminalamt Baden-Württemberg in seinen Social-Media-Kanälen und auf YouTube eine Videoreihe, um die Bürger und Bürgerinnen über die perfiden Maschen der Callcenter-Betrüger aufklären und zu sensibilisieren.

Link zu YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLHlto8FZiDxtThWg_QGl0xlDImmVjebf8

Link zu Facebook: https://www.facebook.com/lkabw/videos/800803975346049

