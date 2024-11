Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeiliche Prävention für Sie vor Ort - Unsere Experten informieren

Landau (ots)

Am Donnerstag (05.12.2024), zwischen 10 und 14 Uhr, werden unsere Expertinnen und Experten der polizeilichen Prävention im Edeka-Markt in Landau (Johannes-Kopp-Straße 12) für Sie mit einem Informationsstand vor Ort sein. Ziel dabei ist es, den Blick für verschiedene Kriminalitätsformen zu schärfen und präventive Handlungsanweisen zu geben, wie man sich am besten vor gängigen Kriminalitätsphänomenen wie Trickdiebstahl, Taschendiebstahl und Telefonbetrug schützen kann. Darüber hinaus informieren wir Sie im persönlichen Gespräch und mit Infomaterial rund um das Thema Einbruchschutz.

Kommen Sie vorbei und sprechen uns an, wir freuen uns auf Sie.

