POL-UN: Bergkamen - Weihnachtskonzert nach Querflötendiebstahl gerettet

Unna (ots) - Am Mittwoch (19.12.23) wurde in Unna "Am Südfriedhof" und in Unna-Massen in der Kleistraße in Häuser eingebrochen. Zwischen 14.30 Uhr und 18.50 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam über die Terrasse in eine Doppelhaushälfte "Am Südfriedhof" ein und durchwühlten einige Räume. Eine Auflistung über möglich entwendete Gegenstände liegt bislang nicht vor. In Massen drangen zwischen 15.35 Uhr und ...

mehr