Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schülerinnen bedroht und Smartphone gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (28.11.2024), gegen 08:10 Uhr, meldeten zwei 14-jährige Mädchen, dass sie in einem Bus von einem Mann mit einer Glasflasche bedroht wurden. Die Mädchen und der 38-jährige Beschuldigte wurden im Hohen Weg angetroffen. Der Mann war erheblich alkoholisiert und zeigte sich aggressiv, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Bei einer Durchsuchung des Mannes wurde ein Smartphone aufgefunden. Dieses war in der Nacht zum Freitag als gestohlen gemeldet worden. Der 70-jährige Besitzer hatte in der Ludwigsstraße an einer Haltestelle gewartet, als der 38-Jährige ihn angesprochen und ihm das Handy plötzlich aus der Hand gerissen hatte. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahl und Bedrohung ermittelt.

