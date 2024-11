Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Getränkehandel

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (28.11.2024), gegen 22:10 Uhr, meldete der Besitzer eines Getränkemarktes in der Mannheimer Straße, dass seine Alarmanlage einen Einbruchalarm meldete. Die Örtlichkeit wurde unmittelbar durch starke Polizeikräfte aufgesucht und umstellt. Hierbei konnte ein 23-Jähriger festgestellt werden, welcher das Gelände verlassen wollte. Dieser gab an, dass er sich gemeinsam mit zwei weiteren Männern Zugang zu dem Gelände verschafft hatte. Die beiden weiteren Täter, ein 25- und ein 26-Jähriger, wurden an der Wohnanschrift des 26-Jährigen in der Mannheimer Straße angetroffen. In der Wohnung wurden mehrere Pfandflaschen und Getränkekästen aufgefunden und sichergestellt.

Ob ein Zusammenhang zu den Einbrüchen in den vergangenen Tagen in den Getränkehandel besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell