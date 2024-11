Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnhausbrand in Innenstadt - 1.Nachtrag

Speyer (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.11.2024, https://s.rlp.de/MBEptiJ

Nach einem Wohnhausbrand in der Lauergasse in Speyer am Mittwochmittag 27.11.2024) hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der 20-jährige Bewohner befindet sich weiterhin im Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass er den Brand selbst verursacht hat. Bei dem Einsatz erlitt auch ein Polizeibeamter eine Atemwegsreizung aufgrund des Rauchgases. Er konnte seinen Dienst nach einer Untersuchung fortsetzen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf 50.000 - 100.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern weiter.

