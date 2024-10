Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - mit E-Bike gestürzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 25.10.2024 gegen 11:00 Uhr wurde eine 59-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Richard-Wagner-Straße in Freinsheim verletzt. Ein 30-Jähriger musste mit seinem Ford Transit verkehrsbedingt bremsen. Die hinter ihm fahrende 59-Jährige konnte mit ihrem E-Bike vermutlich jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr zwischen dem Ford und einem am rechten Fahrbahnrand befindlichen Pflanzkübel hindurch, um einen Aufprall zu vermeiden. Ohne den Ford berührt zu haben stürzte sie dabei und verletzte sich leicht an der rechten Schulter. Die 59-Jährige verzichtete ausdrücklich auf die Hinzuziehung des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell