POL-PPRP: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Landau und Polizeipräsidium Rheinpfalz nach versuchtem Totschlag Korrektur Örtlichkeit (Prießnitzweg) https://s.rlp.de/rY8wXNi

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Landau und Polizeipräsidium Rheinpfalz nach versuchtem Totschlag Korrektur Örtlichkeit (Prießnitzweg)

Landau

Am frühen Freitagabend wurde im Landauer Stadtteil West ein 36-jähriger Mann aus Landau Opfer eines versuchten Tötungsdelikts. Aus bislang noch unbekannten Gründen wurde der Mann von hinten niedergeschlagen, mit Pfefferspray besprüht und mit einem scharfen Gegenstand verletzt. Der Mann konnte sich noch an seine Wohnanschrift begeben und Hilfe anfordern. Er wurde schließlich in ein örtliches Krankenhaus verbracht und intensiv medizinisch behandelt. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei nach zwei männlichen Tätern, die als groß, schlank und dunkel gekleidet beschrieben wurden und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, welche am vergangenen Freitag, zwischen 21:40 Uhr und 21:44 Uhr in der Prießnitzweg oder Umgebung Wahrnehmungen zu vorliegendem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel.: 0621 963 23312 oder KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

