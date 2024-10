POL-DA: Kelsterbach: 59-Jähriger bei Unfall verletzt

Riedstadt (ots) - Ein 27 Jahre alter Mann erlitt bei einem Wohnungsbrand am Mittwochnachmittag (30.10.) leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Gegen 14.15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. In einer Wohnung in der Friedrichstraße geriet aus bisher noch unbekannten Gründen eine Couch in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf andere Möbelstücke über. Der 27-Jährige konnte sich und eine ebenfalls im ...

mehr