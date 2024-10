Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: 27-Jähriger bei Wohnungsbrand leicht verletzt

Riedstadt (ots)

Ein 27 Jahre alter Mann erlitt bei einem Wohnungsbrand am Mittwochnachmittag (30.10.) leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Gegen 14.15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. In einer Wohnung in der Friedrichstraße geriet aus bisher noch unbekannten Gründen eine Couch in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf andere Möbelstücke über. Der 27-Jährige konnte sich und eine ebenfalls im Haus wohnende 58 Jahre alte Frau in Sicherheit bringen. Die sofort herbeigeeilte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Wegen einer Rauchgasintoxikation kam der Mann im Anschluss in ein Krankenhaus. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt, die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar.

