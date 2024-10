Darmstadt (ots) - Ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger, der am späten Mittwochabend (30.10.) von einem Zeugen bei einem möglichen Einbruch beobachtet wurde, wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen. Gegen 23 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und gaben an, dass sich ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Grafenstraße verdächtig verhalten würde. ...

