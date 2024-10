Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kriminelles Vorhaben scheitert

17-Jähriger vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger, der am späten Mittwochabend (30.10.) von einem Zeugen bei einem möglichen Einbruch beobachtet wurde, wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Gegen 23 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und gaben an, dass sich ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Grafenstraße verdächtig verhalten würde. Hierbei soll er unter anderem auf einen 56-Jährigen, der ihn offenbar an seinem Vorhaben hindern wollte, losgegangen sein.

Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Die Polizei nahm den 17 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Wie sich herausstellte, stand der junge Mann unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille. Er musste die Streife für weitere Maßnahmen mit aufs Revier begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Im Anschluss der Maßnahmen wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

