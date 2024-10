Rüsselsheim (ots) - Bislang unbekannte Personen erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro in der Böcklinstraße in Rüsselsheim. Der Einbruch fand am Dienstagabend (29.10) zwischen 18:30 und 20:15 Uhr statt. Nach aktuellen Ermittlungen gelangten die Einbrecher durch die unverschlossene Wohnungstür in die Wohnung. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss ...

