Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: Senior in Einkaufsmarkt bestohlen

Polizei warnt

Seeheim-Jugenheim (ots)

Kriminelle hatten es am Dienstagmittag (29.10.) auf einen 84-Jährigen abgesehen. Der Senior kaufte gegen 15.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Hier entwendeten die Kriminellen seinen Geldbeutel während des Einkaufs, sodass er es erst beim Bezahlen feststellte.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei:

-Tragen Sie Taschen/Rucksäcke nah am Körper und legen Sie diese nicht in den Einkaufswagen -Verschließen Sie Handtaschen und Jackentaschen -Tragen Sie Bargeld nah am Körper -Lassen Sie keine fremden Personen nah an sich herankommen

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell