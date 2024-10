POL-WES: Moers - Ingewahrsamnahme nach Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Xanten (ots) - Am 10. Oktober 2024 kam es um 11.30 Uhr in Xanten-Marienbaum zu einer Nötigung zum Nachteil einer Beamtin der Stadt Xanten. Die Beamtin beabsichtigte, den Pkw eines 39-jährigen Xanteners zwangsweise stillzulegen. Der 39-Jährige zeigte sich uneinsichtig und versperrte der Beamtin den Weg. Auch nach mehrfacher Aufforderung versuchte der 39-Jährige die Beamtin am Wegfahren zu hindern, weshalb die Polizei ...

