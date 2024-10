Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Festnahme nach besonders schwerem Fall des Diebstahls

Dinslaken (ots)

Am Dienstagmorgen kam es im Eingangsbereich der Neutorgalerie zum versuchten Diebstahl eines E-Scooter.

Gegen 8.40 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin zwei Männer, die sich an einem dort angeketteten E-Scooter zu schaffen machten und wie eine Person mit einem Bolzenschneider das Schloss durchtrennte.

Sie rief die Polizei und sprach die beiden Männer vor Ort an. Diese entfernten sich daraufhin in Richtung Am Rutenwall.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein Tatverdächtiger auf der Klosterstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Der zweite Tatverdächtige konnte nicht mehr angetroffen werden.

Den E-Scooter und das aufgebrochene Schloss stellten die Polizisten sicher.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt und dauern derzeit an.

/pr

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell