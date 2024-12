Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallverursacher ermittelt

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag (30.11.2024), zwischen 09:30 Uhr und 09:45 Uhr, parkte ein 69-Jähriger seinen Hyundai auf einem Supermarktparkplatz in der Saarlandstraße. Während der 69-Jährige seine Einkäufe erledigte, beschädigte eine anderer Autofahrerin beim Rangieren den Hyundai. Hierbei verursachte sie am Hyundai einen Schaden von rund 700EUR und entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge konnte sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin merken und informierte den 69-Jährigen über das Geschehen. Die hinzugezogene Polizeistreife ermittelte die 75-jährige Verursacherin. Sie muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

