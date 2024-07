Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Rollerfahrerin stürzt

Am Dienstag stürzte eine Rollerfahrerin in Ulm und verletzte sich dabei leicht.

Kurz nach 8 Uhr befuhr die 32-Jährige die Heidenheimer Straße. An einer Ampel musste sie verkehrsbedingt bremsen. Dabei verlor sie wohl die Kontrolle als die Räder blockierten und stürzte. Durch den Sturz erlitt die Rollerfahrerin Schürfwunden an Ellenbogen, Knöchel und im Kopfbereich. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte 32-jährige in eine Klinik. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 250 Euro.

Hinweis der Polizei: Bei Rollerfahrern gehören Kopf und Gesicht sowie die oberen Extremitäten zu den besonders stark gefährdeten Körperregionen. Deshalb wird das Tragen eines Helms aus polizeilicher Sicht nachdrücklich empfohlen.

