Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brennender Papierkorb - Zeugen gesucht

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter warfen Dienstagabend zwischen 20:30 Uhr und 20:35 Uhr vermutlich einen pyrotechnischen Gegenstand in einen Papierkorb in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen. Der Inhalt entzündete sich und konnte zum Glück durch einen Zeugen rechtzeitig bemerkt und gelöscht werden. Am Mülleimer entstand geringer Sachschaden. Der/die Verursacher sind derzeit noch nicht bekannt, weshalb die Polizei Zeugen sucht, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0319291/2024 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

