Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendieb schlägt und spuckt | 18-Jähriger in Gewahrsam genommen

Mönchengladbach (ots)

Mitarbeiter eines Kleidungsgeschäfts an der Hindenburgstraße haben am Mittwoch, 17. April, einen 18-jährigen Ladendieb auf frischer Tat gestellt. Daraufhin griff der Ertappte die Mitarbeiter und die später eintreffenden Polizisten an. Die Beamten nahmen ihn anschließend in Gewahrsam.

Gegen 16.30 Uhr bemerkten drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Filiale einen Mann, der die Diebstahlsicherung an einem Kleidungsstück abriss. Anschließend verstaute er das Teil in einem Beutel und versuchte das Geschäft zu verlassen. Daraufhin sprachen die Mitarbeiter den Mann an. Der Tatverdächtige reagierte aggressiv. Er schlug und spukte nach den Mitarbeitern und verletzte dabei einen 59-Jährigen leicht. Gemeinsam überwältigten sie den 18-Jährigen und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Weil der Verdächtige sich weiterhin aggressiv zeigte, legten ihm die Beamten Handschellen an. Im Verlauf der Sachverhaltsklärung spuckte der Tatverdächtige einem Polizisten ins Gesicht. Die Beamten brachten ihn zunächst zur Verhinderung weiterer Ordnungswidrigkeiten und Straftaten ins Polizeigewahrsam. Sowohl auf der Fahrt dorthin, als auch auf der Wache griff der Tatverdächtige die Beamten weiter an und versuchte sie anzuspucken. Ein Polizist erlitt dabei eine leichte Verletzung, verblieb aber dienstfähig. Weil der 18-Jährige außerdem einen berauschten Eindruck machte, entnahm ihm ein Arzt Blutproben.

Eine Richterin ordnete die Ingewahrsamnahme des Tatverdächtigen bis zum nächsten Morgen an. Die Polizei leitete gegen ihn unter anderem Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell