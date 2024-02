Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht

Neuhof. Am Samstag (10.02.) wurde, zwischen 18.30 Uhr und 23 Uhr, ein roter Audi RS 6 beschädigt. Das Fahrzeug war nach aktuellem Kenntnisstand in der Rommerzer Straße in Höhe der Hausnummer 26a am Fahrbahnrand geparkt gewesen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte das abgestellte Auto vermutlich beim Vorbeifahren gestreift und beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeiposten Neuhof

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (13.02.), in der Zeit von 13:20 Uhr bis 16:45 Uhr, parkte ein 20-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld seinen grauen Seat Ibiza auf dem Parkplatz einer Sporteinrichtung in der Max-Becker-Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken den Pkw des 20-Jährigen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 850 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

