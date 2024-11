POL-REK: 241119-3: Diebe entwendeten Gasflaschen

Hürth (ots) - Zusammenstoß mit Linienbus Bei einem Verkehrsunfall in Hürth sind am Montagnachmittag (18. November) in Hürth vier Personen (59, 31, 27, 17) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in Krankenhäuser. Laut ersten Erkenntnissen war eine 27-Jährige mit ihrem Auto gegen 15.15 Uhr auf der Knapsackstraße in Fahrtrichtung Sudetenstraße unterwegs. Sie habe beabsichtigt nach ...

