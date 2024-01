POL-MTK: Belästigung in Therme +++ Aufkleber hinterlassen +++ Einbruch in Kita +++ Pkw aufgebrochen +++ Mehrere Keller von Mehrfamilienhaus geöffnet +++ Betrüger als Microsoft-Mitarbeiter getarnt machen Beute

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Im Saunabereich belästigt,

Hofheim, Niederhofheimer Straße, Sonntag, 21.01.2024, 15:55 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag ist ein Mädchen in einer Therme in Hofheim sexuell belästigt worden. Die 13-Jährige befand sich kurz vor 16:00 Uhr im Eingangsbereich zur Sauna und wollte gerade Gegenstände aus einem Fach an der Wand holen, als ihr ein fremder Mann plötzlich an den Hintern fasste. Die schockierte Jugendliche, sah den Täter noch kurz, als er sich in Richtung des Restaurants entfernte. Die 13-Jährige stand anschließend stark unter Schock und begab sich schließlich mit einer Freundin zu den Bademeistern, welche die Polizei riefen. Mehrere Streifen kontrollierten die Badegäste beim Verlassen des Gebäudes. Zudem wurde die Therme gemeinsam mit Mitarbeitern nach dem Täter abgesucht. Er konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die 13-Jährige wurde notärztlich behandelt und schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Den Täter konnte sie als circa 30 Jahre alt und ungefähr 180 cm groß mit braunen Augen beschreiben. Er soll kurze braune und leicht gelockte Haare und einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Badehose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06196/2073-0 um Hinweise.

2. Volksverhetzende Aufkleber,

Eschborn, In den Oberwiesen / Dörnweg, Montag, 15.01.2024 bis Dienstag, 16.01.2024

(wie) Anfang der vergangenen Woche sind in Eschborn Aufkleber mit volksverhetzendem Inhalt auf Schilder und Wände aufgebracht worden. Die Aufkleber mit einem verfassungsfeindlichen Schriftzug fanden sich am Dienstag plötzlich an einem Schild am Abenteuerspielplatz "In den Oberwiesen" und der Hauswand des Kinder- und Jugendhauses im Dörnweg. Dort hatten Unbekannte auch die Wand mit weiteren Schmierereien beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 300 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 06196/2073-0 Hinweise entgegen.

3. Einbruch in Kita,

Liederbach am Taunus, Sulzbacher Straße, Freitag, 19.01.2024, 18:00 Uhr bis Montag, 22.01.2024, 07:00 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte in Liederbach ein. Verantwortliche der Einrichtung in der Sulzbacher Straße stellten am Montagmorgen beim Betreten fest, dass in die Kita eingedrungen und diese durchsucht worden war und informierten daraufhin die Polizei. Diese geht derzeit davon aus, dass die Täter über den angrenzenden Garten in das Gebäude gelangt waren. Ob etwas gestohlen wurde konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt werden.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

4. Pkw aufgebrochen,

Eschborn-Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, Freitag, 19.01.2024, 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(fh)Am Freitagnachmittag hat ein Autoknacker einen in Eschborn-Niederhöchstadt geparkten Pkw geöffnet und mehrere Gegenstände mitgehen lassen. Ersten Ermittlungen zufolge, begab sich der Täter in der halben Stunde zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr in der Steinbacher Straße zu einem dort abgestellten schwarzen Saab und schlug die vordere rechte Fensterscheibe ein. Anschließend nahm er aus dem Innenraum eine Handtasche, eine Brille, sowie einen Transponder an sich und flüchtete mit der Beute.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte unter der Rufnummer (06196) 9695-0 an die Polizeistation Eschborn.

5. Mehrere Keller von Mehrfamilienhaus geöffnet, Bad Soden, Königsteiner Straße, Montag, 15.01.2024, 10:00 Uhr bis Samstag, 20.01.2024, 16:00 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche haben Diebe gleich mehrere Keller eines Bad Sodener Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Am Samstagnachmittag machten vier Bewohner des Mehrparteienhauses in der Königsteiner Straße die gleiche Entdeckung. So waren alle ihre Kellerabteile gewaltsam geöffnet und mehrere Gegenstände, darunter Koffer, Computer, Werkzeug und Spielzeug im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro daraus entwendet worden. Der Tatzeitraum bewegt sich ersten Befragungen zufolge zwischen Montag und Samstag. Wie die Täter in den Keller gelangten ist derzeit ungewiss.

Hinweise zu den Aufbrüchen werden von der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegengenommen.

6. Betrüger als Microsoft-Mitarbeiter getarnt machen Beute, Kelkheim, Freitag, 19.01.2024

(fh)Ein Betrüger hat sich am Freitag als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und einen Mann aus Kelkheim hinters Licht geführt. Der angebliche Microsoft-Mitarbeiter nahm mit dem Geschädigten Kontakt auf und berichtete von einem Problem mit dem Computer des Angerufenen. Tatsächlich wollte der Mann aber nicht helfen, sondern lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte dem Täter letztlich leider auch. Der Betrüger erlangte innerhalb des Gesprächs die Zugangsdaten zum Konto des Seniors, woraufhin er mehrere Geldabbuchungen vom Konto des Kelkheimers in Höhe von knapp 11.000 Euro tätigte.

Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Gespräche einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird sich unaufgefordert bei Ihnen melden und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie zuvor noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

7. Kleintransporterfahrer nach Autopanne festgenommen, Hofheim-Diedenbergen, Bundesautobahn 66, Sonntag, 21.01.2024, 18:30 Uhr

(wie) Am Sonntagabend hat die Autobahnpolizei bei Hofheim den Fahrer eines Pannen-Kleintransporters festgenommen, er stand unter Drogeneinfluss. Verkehrsteilnehmer hatten der Polizei über Notruf einen Kleintransporter gemeldet, der verkehrsbehindernd auf der A 66 zwischen der Anschlussstelle Diedenbergen und dem Wiesbadener Kreuz stehen sollte. Eine Streife fuhr daraufhin zu dem zwischen der Beschleunigungspur und der Hauptfahrbahn stehenden Kleintransporter und sicherte die Gefahrenstelle mit Warnfackeln ab. Bei der näheren Kontrolle des 34-jährigen Fahrers aus Spanien fiel den Beamten ein deutlicher Haschisch-Geruch auf. Ein Drogenvortest schlug auf den Wirkstoff THC an, weshalb die Polizei den Mann mit zur Dienststelle nahm, wo eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der defekte Kleintransporter musste abgeschleppt werden.

