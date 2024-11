Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241119-2: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Brühl (ots)

Wohnungen der Tatverdächtigen durchsucht und Beweismittel sichergestellt

Dank des schnellen Notrufs zweier Zeugen hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Montagmittag (18. November) in Brühl zwei Jugendliche (14, 15) vorläufig festgenommen. Die beiden Jungen stehen im Verdacht in eine Wohnung eingebrochen zu sein.

Gegen 12.50 Uhr riefen die beiden Zeugen über den Notruf bei der Polizei an und teilen mit, dass sie gerade zwei Personen sehen, die über ein Fallrohr auf den Balkon im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Wilhelmstraße klettern. Die alarmierten Polizisten sicherten kurze Zeit später das Gebäude. Bei dem Versuch zu flüchten überwältigten die Beamten einen der Tatverdächtigen. Er führte mehrere Einbruchswerkzeuge und Beute aus der betroffenen Wohnung mit sich. Den zweiten mutmaßlichen Täter stellten die Polizisten noch im Objekt.

Bei der Tatortaufnahme und der Spurensicherung fanden die Polizisten eindeutige Hebelspuren an einer Balkontüre. Die Beamten nahmen den Tatort auf und leiteten umgehend die Ermittlungen ein. Kriminalbeamte erwirkten nach der Festnahme einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen der beiden Jugendlichen. Diesen Beschluss vollstreckten die Polizisten ohne Zeitverzug. Ermittler werten aktuell die sichergestellten Beweismittel aus. Nach einer zweifelsfreien Identifizierung übergaben die Beamten die beiden Tatverdächtigen mangels Haftgründen an ihre Eltern. Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ist unter anderem, ob die beiden Jugendlichen für weitere Einbrüche verantwortlich sein könnten.

Wie dieser Sachverhalt exemplarisch zeigt, liegt der Schlüssel für die erfolgreich Kriminalitätsbekämpfung auch darin, dass aufmerksame Menschen verdächtige Beobachtungen sofort über den Notruf "110" melden. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis ist daher für jeden Hinweis dankbar.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten derzeit auch um Hinweise zu einem Einbruch in Brühl am Montagnachmittag (18. November). Im Zeitraum von 15.30 bis 18.30 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in der Herseler Straße. Laut ersten Erkenntnissen beschädigten die Täter die Glasscheibe einer Terrassentür und durchwühlten sämtliche Schränke in der Wohnung und erbeuteten dabei Bargeld und Schmuck.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

