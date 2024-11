Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241119-1: Mehrere Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hürth (ots)

Zusammenstoß mit Linienbus

Bei einem Verkehrsunfall in Hürth sind am Montagnachmittag (18. November) in Hürth vier Personen (59, 31, 27, 17) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in Krankenhäuser.

Laut ersten Erkenntnissen war eine 27-Jährige mit ihrem Auto gegen 15.15 Uhr auf der Knapsackstraße in Fahrtrichtung Sudetenstraße unterwegs. Sie habe beabsichtigt nach rechts auf die Sudetenstraße in Richtung Horbellerstraße zu fahren. Aus bislang ungeklärtem Grund kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem Bus, der auf der Sudetenstraße in Richtung Horbellerstraße unterwegs war. Bei dem Verkehrsunfall zogen sich die drei Fahrgäste (17m, 31w, 59w) sowie die Autofahrerin leichte Verletzungen zu.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell