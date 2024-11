Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241118-3: Einbruch in Schützenheim - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Spaziergängerin findet Waffen im Gebüsch

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern, die im Zeitraum von Samstagnacht (16. November) bis Sonntagmorgen (17. November) in ein Schützenhaus in Pulheim-Sinnersdorf eingebrochen sein sollen.

Laut ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Eingangstür des Schützenheims am Willi-Schumacher-Weg auf. Polizisten fanden am Tatort das mögliche Aufbruchswerkzeug und stellten es sicher. Es gelang den Unbekannten laut derzeitigem Ermittlungsstand auch einen Tresor, in dem die Waffen lagerten, zu öffnen. Einen Teil der Beute fand eine Zeugin bei einem Spaziergang in einem Gebüsch im nahegelegenen Vogelbiotop. Als sie die Waffen sah, habe sie umgehend die Polizei verständigt. Die Beamten dokumentierten den Fund und übergaben die Luftgewehre und -pistolen wieder an die Eigentümer.

Hinweise zu den Tätern, den weiteren Sportwaffen oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02271 81- 0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (hw)

