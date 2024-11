POL-REK: 241117-1: Betrunken und ohne Führerschein in geparkte Autos und gegen Hauswand

Brühl (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern, die am Donnerstag (14. November) in zwei Wohnungen in Brühl eingebrochen sein sollen. Laut ersten Erkenntnissen sollen die Täter im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 20 Uhr in die Privatwohnungen an der Peter-Schmitter-Straße eingedrungen sein. Die Kriminalisten sicherten Spuren vor Ort, die ...

