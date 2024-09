POL-BO: Verkehrsunfall in Bochum-Mitte: Fahrradfahrer (67) schwer verletzt

Witten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Witten ist ein 66-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Am 9. September, gegen kurz nach 17 Uhr, fuhr eine 28-jährige Wittenerin mit ihrem Auto auf der Rauendahlstraße in Richtung Bodenborn. Zeitgleich fuhr der 66-jährige Wittener mit seinem Motorroller auf dem Bodenborn in Richtung Elberfeldstraße. Die 28-Jährige fuhr in den Einmündungsbereich Rauendahlstraße / ...

