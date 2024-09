Polizei Bochum

POL-BO: Wittener (66) bei Unfall schwer verletzt

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Witten ist ein 66-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden.

Am 9. September, gegen kurz nach 17 Uhr, fuhr eine 28-jährige Wittenerin mit ihrem Auto auf der Rauendahlstraße in Richtung Bodenborn. Zeitgleich fuhr der 66-jährige Wittener mit seinem Motorroller auf dem Bodenborn in Richtung Elberfeldstraße.

Die 28-Jährige fuhr in den Einmündungsbereich Rauendahlstraße / Bodenborn ein, woraufhin der 66-Jährige bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

