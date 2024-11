Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241118-1: Wenn Verdächtige klingeln - Tipps der Polizei zum Einbruchschutz

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Melden Sie der Polizei verdächtige Beobachtungen

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis hat mit Beginn der dunklen Jahreszeit einen Anstieg der Fallzahlen zum Wohnungseinbruch festgestellt. Immer wieder berichten Betroffene den Beamtinnen und Beamten, dass Fremde an ihrer Haustür klingeln und kurz darauf verschwinden. Aus diesem Grund empfiehlt die Polizei: Zeigen Sie, dass Sie zu Hause sind. Das können Sie auch tun, ohne die Tür zu öffnen, indem Sie beispielsweise das Licht einschalten oder Musik laufen lassen. Das kann bereits ausreichen, um Einbrecher abzuhalten oder zu verscheuchen. Einbrecher scheuen in der Regel ein Aufeinandertreffen mit Anwohnerinnen und Anwohnern und möchten unentdeckt bleiben.

Zudem raten die Expertinnen und Experten der Kriminalprävention:

- Wählen Sie beim geringsten Verdacht, dass Kriminelle vor oder an Ihrem Haus sind die 110 und teilen Sie der Polizei Ihre Beobachtungen mit oder stellen Sie, sofern vorhanden, den Ermittlern die Aufzeichnungen Ihrer Überwachungskamera zur Verfügung. - Schließen Sie Ihre Haus- oder Wohnungstür ab und verschließen Sie die Fenster, sobald Sie ihr Zuhause verlassen. - Öffnen Sie in Mehrfamilienhäuser niemals die Haustür aus der Wohnung heraus, ohne zu wissen, wer klingelt. - Schützen Sie Ihr Zuhause mit Sicherungstechnik, dazu gehören mechanische Sicherungen sowie elektronische Helfer.

Sie möchten Ihr Zuhause besser schützen? Dann melden Sie sich für eine unserer Gruppenberatungen im Beratungsraum der Kriminalprävention in Hürth oder Bergheim an. Auch für weitere Fragen und Tipps stehen Ihnen die Expertinnen und Experten der Kriminalprävention telefonisch unter 02271 81 4848 oder per E-Mail an K.Kriminalpraevention.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de an zur Verfügung. Weitere Informationen lesen Sie auf unserer Internetseite. https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/termin/riegel-vor-beratungstermine (sc)

