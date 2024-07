Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Um 13:15 Uhr mit 3,31 Promille Unfall verursacht

Willroth (ots)

Am Freitag, den 19.07.2024 kam es gegen 13:15 Uhr in der Ortslage Willroth zu einem Verkehrsunfall. Der vorausfahrende 53 -jährige PKW Fahrer rollte an einem Steigungsstück rückwärts gegen den nachfolgenden Verkehrsteilnehmer. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Verursacher deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Test vor Ort ergab ein Ergebnis von 3,31 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten und vorerst auf seinen Führerschein verzichten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell