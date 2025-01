Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Inzlingen: Weihnachtsgesteck setzt Wohnungstüre in Brand

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.01.2025, gegen 09.00 Uhr, hat in der Chrischonagasse in Inzlingen ein Weihnachtsgesteck eine Wohnungstüre in Brand gesetzt. Durch Nachbarn wurde eine brennende Wohnungstüre gemeldet und von Anwohnern mit beherzten Löscharbeiten begonnen. Die Feuerwehr konnte beim Eintreffen den Brand vollständig löschen. Wie das vor der Türe befindliche Gesteck sich entzündete ist unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ersten Einschätzungen zu Folge dürfte sich der Schaden auf ca. 10000 Euro belaufen.

