POL-FR: Görwihl: Unfall im Begegnungsverkehr - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.01.2025, gegen 20.05 Uhr, hat sich auf der L 153 in Görwihl-Segeten ein Unfall zwischen einem Fahrzeug des Winterdienstes und einem Pkw im Begegnungsverkehr ereignet. Eine 81jährige Pkw-Lenkerin befuhr die L 153 im Bereich Segeten. Hierbei soll sie in Richtung Fahrbahnmitte geraten sein. Es kam zur Kollision mit dem entgegenkommenden 33-jährigen Lenker eines Winterdienstfahrzeuges.. Die 81-Jährige wurde nach derzeitigem Stand leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte sich auf über 10000 Euro belaufen.

