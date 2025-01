Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach - Rheinfelden -- Auffahrunfall mit leichtverletzter Person - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots)

Unfallzeit: 04.01.2025, 09:30 Uhr

Zur genannten Zeit kam es auf dem Oberrheinplatz Rheinfelden (Innenstadtbereich) zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 56-jähriger Taxifahrer musste an der dortigen roten Lichtzeichenanlage anhalten. Als diese auf grün schaltete, fuhr er kurz an, bemerkte jedoch, dass ein am Fahrbandrand befindlicher Fahrgast in das Taxi einsteigen wollte.

Der Taxifahrer verringerte seine Geschwindigkeit, was der dahinter fahrende 76-jährige Pkw-Führer übersah und in der Folge auf das Taxi auffuhr. Der Taxifahrer wurde hierbei leicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 5000,00 Euro.

Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall übernommen. Zur Klärung des Sachverhaltes werden noch Zeugen gesucht.

Hinweise bitte rund um die Uhr an 07623 74040.

PP FR, FLZ/ Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell