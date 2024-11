Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebe nutzen Hilfsbereitschaft von älterer Frau aus und bestehlen diese in ihren eigenen vier Wänden

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine Seniorin aus Ochtersum wurde am vergangenen Sonntagnachmittag (17.11.2024) in ihrer Wohnung von Trickdieben bestohlen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge klingelten ein Mann und eine Frau, in deren Begleitung sich ein acht- bis zwölfjähriger Junge befand, gegen 16:00 Uhr bei der Geschädigten in der Ostpreußenstraße. Sie gaben an, eine Wohnung kaufen zu wollen und fingen an, die Seniorin zu ihrer Wohnung auszufragen. Im weiteren Verlauf ließ die Frau die Unbekannten hinein und zeigte ihnen die Räumlichkeiten. Nach einer gemeinsamen Besichtigung verwickelte eine der beiden Personen die Bewohnerin in ein längeres Gespräch. Diese Gelegenheit nutzte die zweite Person aus, um sich unbeobachtet in den Räumen zu bewegen und u.a. Schmuck zu entwenden.

Den Diebstahl bemerkte die Geschädigte erst, nachdem die vermeintlichen Wohnungsinteressenten schon lange weg waren.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Der Mann soll etwa 35-40 Jahre alt und ca. 160-165 cm groß sein sowie eine normale Statur haben. Er soll zudem dunkle Haare und einen kurzen dunklen Bart haben. Bekleidet war er u.a. mit einem beigefarbenen Anorak.

Die Frau wird auf ca. 35 Jahre geschätzt. Sie soll eine etwas kräftigere Statur haben. Ihre Haare seien lang und zur Tatzeit zu einem Pferdeschwanz gebunden gewesen. Sie soll eine längere, braune Jacke getragen haben.

Beide Personen haben mit einem ausländischen Akzent gesprochen.

Der Junge soll etwa 120 cm groß sein und ebenfalls dunkle Haare haben. Er war u.a. mit einem blauen Anorak bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Die Polizei mahnt aus gegebenem Anlass wiederholt zur Wachsamkeit, wenn fremde Personen an der Tür erscheinen. Diese sollten, egal welches Anliegen sie haben, keinesfalls in die Wohnung oder das Haus gelassen werden!

