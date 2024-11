POL-HI: Überfall auf einen Supermarkt in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - (wol) Durch bisher unbekannte Täter wurde am Mittwoch, dem 30.10.2024, im Zeitraum zwischen 12:50 Uhr bis 16:08 Uhr ein E-Scooter am Elzer Bahnhof entwendet. Der E-Scooter war am dortigen Fahrradunterstand abgestellt und mit einem Schloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Der entwendete E-Scooter des Herstellers "Axida" ist schwarz und weist als Auffälligkeit gelbe Elemente an den Rädern auf. ...

