Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines E-Scooters am Elzer Bahnhof

Hildesheim (ots)

(wol) Durch bisher unbekannte Täter wurde am Mittwoch, dem 30.10.2024, im Zeitraum zwischen 12:50 Uhr bis 16:08 Uhr ein E-Scooter am Elzer Bahnhof entwendet. Der E-Scooter war am dortigen Fahrradunterstand abgestellt und mit einem Schloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Der entwendete E-Scooter des Herstellers "Axida" ist schwarz und weist als Auffälligkeit gelbe Elemente an den Rädern auf. Die Elzer Polizei ermittelt in diesem Fall aufgrund es besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. zum Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068-93380) in Verbindung zu setzen.

